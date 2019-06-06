Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Военно-воздушные силы Сирии совместно с российской авиацией нанесли массированный удар по сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News.

Отмечается, что удары пришлись на южную часть Идлиба, так как сирийская армия планирует провести там наземную операцию. В ответ джихадисты из группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») начали обстреливать город Мухрада в провинции Хама. Сообщается, что они выпустили несколько ракет и артиллерийских снарядов

4 июня сообщалось, что сирийская армия смогла серьезно продвинуться и захватить три города — Хамират, Карат и Хардан — в северной части провинции Хама, на южной границе провинции Идлиб.

Российские истребители начали наносить авиаудары в провинции Идлиб после провала переговоров с Турцией о прекращении огня.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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