Сирийская армия успешно возобновила наступление

Сирийская арабская армия взяла под контроль населенный пункт Аль-Касабия после возобновления наступления в провинции Хама. Об этом сообщает Al Masdar News.

По информации издания, атаку возглавляло элитное формирование «Силы тигра». Штурм начинался с позиций ранее взятого города Кафр-Набуда.

Отмечается, что основная задача армии — обезопасить территорию вокруг этого ключевого города. Также подчеркивается, что этот маневр стал первым за последние восемь дней.

30 мая сообщалось, что правительственные войска Сирии остановлены до получения дальнейших указаний. Тогда же стало известно, что российские истребители начали наносить авиаудары в сирийской провинции Идлиб после провала переговоров с Турцией о прекращении огня.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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