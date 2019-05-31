Боевики ИГ устроили засаду на сирийских солдат у Пальмиры

Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) устроили засаду на солдат правительственной армии Сирии около Пальмиры. Об этом сообщает Al Masdar News.

«По сообщениям с мест, ИГ утром в четверг попыталась устроить засаду на конвой Сирийской арабской армии к югу от Пальмиры. Однако разведка засекла террористов до того, как они смогли поймать в нее солдат», — говорится в сообщении. Военнослужащим удалось убить несколько нападавших, и террористы отступили в неизвестном направлении.

Ранее 28 мая сирийские солдаты подготовились к сражению за Пальмиру. 27 мая сообщалось, что САА заняла стратегически важный город Кафр-Набуда в провинции Хама.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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