Сирийский солдат погиб при ракетном ударе Израиля

Израиль вечером 27 мая нанес ракетный удар по системам ПВО Сирийской Арабской армии (САА), в результате погиб один сирийский военнослужащий. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Известно имя погибшего — 22-летнего сирийца звали Ахмад Башар Аль-Барад. Еще один солдат был тяжело ранен. Известно, что израильским силам удалось уничтожить пусковую установку, располагавшуюся в районе Таль Аль-Шаар в провинции Кунейтра.

Еврейское государство объяснило свои действия: официальное заявление опубликовал Twitter-аккаунт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, ВВС его страны уничтожили технику, из которой ранее был обстрелян израильский самолет, совершавший мирный плановый полет.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии: как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.

В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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