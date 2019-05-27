Сирийская армия заняла ключевой город

Сирийская арабская армия заняла стратегически важный город Кафр-Набуда в провинции Хама. Об этом передает AMN.

Сообщается, что силы группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») пытались организовать контрнаступление. Они штурмовали позиции сирийской армии на восточном фланге Кафр-Набуды в ночь на 27 мая. Джихадисты прекратили свое наступление после того, как понесли большие потери.

Отмечается, что до победного штурма города силы сирийской армии неделю пытались взять Кафр-Набуду с помощью ракетных и артиллерийских ударов.

Ранее в мае исламисты получили контроль над городом Кафр-Набуда после недельной атаки.

24 мая сообщалось, что сирийские боевики напали на военную базу и захватили заложников в провинции Даръа.

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