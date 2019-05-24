В Сирии боевики напали на военную базу и захватили заложников

Несколько боевиков в сирийской провинции Даръа напали на государственную военную разведку. Об этом сообщает AMN со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что боевики захватили штаб и взяли в заложники группу офицеров. По словам информаторов, повстанцы напали на базу военной разведки в городе Джиллин. Напавшие до заключенного перемирия воевали на стороне группировки «Сирийская свободная армия» (ССА). Сейчас они требуют освободить их бывшего командира Хайсама аль-Харири, ранее арестованного разведкой.

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1 марта 2016 года жители провинции Даръа заключили перемирие. Многие из них до этого активно сражались с правительственными войсками. Однако после начала работы центров по примирению враждующих сторон они решили прекратить вооруженное сопротивление.

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