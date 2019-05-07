Танкового «ракетного монстра» снова заметили в Сирии

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Сирийская арабская армия (САА) применила штурмовую реактивную установку Golan-1000 в ходе атаки на позиции боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в провинции Латакия. Видео, на котором запечатлена работа машины, прозванной «ракетным монстром», публикует Al-Masdar News.

Как отмечает издание, удар по террористам в понедельник, 6 мая, нанесла 4-я танковая дивизия, считающаяся элитным формированием сирийской армии. Обстрелу, который продолжался несколько часов, подверглись позиции джихадистов в населенном пункте Кабани. Ожидается, что наступление в этом районе начнется в ближайшие несколько дней.

Впервые Golan-1000, разработанная сирийскими инженерами, была продемонстрирована в апреле 2018 года. После этого она была задействована в нескольких боях против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), в том числе в ходе наступлений сирийских правительственных войск в Восточной Гуте, Бейт-Джинне и Даръа.

По данным «РГ: Русское оружие», последний раз установка попадала в объективы фотокамер в ноябре прошлого года, с тех пор об ее участии в военных операциях САА не сообщалось. Как отмечает издание, платформой для Golan-1000 послужил «ходовой тренажер вождения», который использовался для подготовки механиков-водителей танков Т-72. Калибр ракет установки составляет 500 миллиметров, а вес каждой из них — почти полтонны.

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