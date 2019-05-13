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Сирия и Россия отбомбились по исламистам

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Сирийская армия нанесла удары по позициям исламистов и планирует наступление на противника в районе хребта Джебель-эз-Завия. Об этом сообщает AMN.

В дальнейших планах сирийской армии может значиться взятие города Мааррат-эн-Нууман. Однако подчеркивается, что, согласно данным источника, в настоящий момент ее представители ведут переговоры о перемирии, наподобие заключенного в городе Даръа.

В то же время сообщается, что Воздушно-космические силы России ведут бомбардировку джихадистов и повстанцев, которых поддерживает Турция, в сельской местности северо-западной провинции Хама.

Отмечается, что в сирийском Идлибе идет битва за стратегический город Кабани, который находится на границе между главным портом страны Латакией и Турцией. Ранее он находился под контролем джихадистов. Если сирийской армии удастся получить контроль над Кабани, боевики в Латакии будут отрезаны от ключевых для них поставок припасов из провинции Идлиб.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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