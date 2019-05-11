Российская авиация отстрелялась по захваченному террористами сирийскому городу

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали штурм сирийского города Кабани, расположенного на северо-востоке провинции Латакия. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военный источник в правительственных войсках САР.

Отмечается, что российские самолеты нанесли несколько авиаударов в окрестностях города в ходе атаки на позиции боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и Исламского движения Восточного Туркестана. После атаки российских ВКС, Сирийская арабская армия (САА) применила реактивную систему залпового огня Golan-1000, выпустив множество ракет, пишет издание.

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Ранее сообщалось о том, что правительственные силы в Сирии приготовились штурмовать этот стратегически важный город. Если САА удастся получить контроль над Кабани, боевики в Латакии будут отрезаны от ключевых для них поставок припасов из провинции Идлиб.

В апреле ВКС России нанесли больше авиаударов, чем за все предыдущие месяцы этого года. Это связано с тем, что в северо-западной части Сирии выросла активность боевиков ХТШ.

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