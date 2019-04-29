Россия начала каждый день бомбить террористов в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России четвертый день подряд атакуют северо-западный регион Сирии. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на местный военный источник.

Отмечается, что российские самолеты нанесли авиаудар по удерживаемому джихадистами городу Трамла, расположенному в южной части провинции Идлиб, а также по ряду объектов, принадлежащих террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в провинциях Хама и Идлиб.

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Согласно источнику, авиаудары российских ВКС были нанесены спустя несколько часов после того, как боевики начали атаку против войск Сирийской арабской армии (САА) в северо-западной части Хамы. В результате нападения были убиты более 10 солдат САА, еще несколько человек получили ранения.

В апреле ВКС России нанесли больше авиаударов, чем за все предыдущие месяцы этого года, пишет издание. Это связано с тем, что в северо-западной части Сирии выросла активность боевиков ХТШ.

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