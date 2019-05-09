Российских военных в Сирии сняли на видео

Youtube / EX ALDEBARAN313

Российских военнослужащих, ведущих огонь по противнику в Сирии, сняли на видео. Ролик, опубликованный на Youtube-канале

EX ALDEBARAN313, разместила у себя на сайте Al-Masdar News.

Сообщается, что на видео — бойцы Сил специальных операций (ССО). Один из них стреляет из противотанкового ракетного комлекса, похожего на ПТРК «Фагот». Спустя некоторое время после залпа военные констатируют, что ракета не долетела до цели. «Эх, недолет, сука!» — восклицает один из них.

По информации издания, россияне на видео атакуют боевиков «Исламского Государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

8 апреля новостное агентство Amaq, связанное ИГ, распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.

25 марта Минобороны России сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в ведомстве, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор. В Москве отметили, что россияне вступили в бой и пропали без вести, а их гибель была подтверждена позднее. Также министерство проинформировало об уничтожении боевиков, причастных к нападению на российских военных.

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