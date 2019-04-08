«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих. На ролик обратила внимание организация SITE Intelligence Group, отслеживающая публикации джихадистов в сети.

На одном из кадров заметно, что рука лежащего в кузове автомобиля человека, который, как утверждается, является россиянином, немного меняет положение, дергаясь в сторону головы, но по какой причине это происходит и был ли этот человек жив на тот момент, доподлинно неизвестно.

Боевики указали, что на видео помимо трупов российских военных запечатлен раненый сирийский военнослужащий. Из его разговора с террористами следует, что погибшими являются россияне. Также уточняется, что события происходят в пустыне в сирийской провинции Хомс.

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В Минобороны России не смогли прокомментировать «Ленте.ру» данную публикацию.

25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор. В Москве отметили, что россияне вступили в бой и пропали без вести, а их гибель была подтверждена позднее. Также Минобороны проинформировало об уничтожении боевиков, причастных к нападению на российских военных.

О данном инциденте 15 марта написала «Русская служба Би-би-си». По информации издания, один из погибших — майор Сухроб Каримов, а вместе с ним в автомобиле УАЗ были два полковника, имена которых неизвестны. Кроме того, уточнялось, что инцидент произошел 22 февраля неподалеку от населенного пункта Меядин в Дейр эз-Зоре.

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