Российскую базу в Сирии защитили от атаки

Боевики вновь пытались атаковать авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где дислоцирована российская военная группировка. Об этом сообщает Al Masdar News.

По данным источников издания, джихадисты для нападения использовали беспилотники. Они направили летательные аппараты с северо-востока, однако российские системы смогли сбить все цели.

Al Masdar News отмечает, что это уже третья атака на авиабазу за пять дней, а в ответ на них российская сторона обычно проводит массированные удары по позициям террористов в Латакии и Идлибе.

6 мая сообщалось, что авиабазу Хмеймим обстреляли два раза за день: утром и вечером. В обеих атаках боевики применили реактивные системы залпового огня, обстрелы удалось отразить.

Хмеймим подвергся обстрелам 2 мая, тогда все атаки также были отражены.

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