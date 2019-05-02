Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, российские военные сумели отразить все атаки боевиков. Пострадавших нет, инфраструктура и объекты базы также не пострадали.

26 апреля стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Атака была произведена в ответ на нападение джихадистов на город Латакия 25 апреля с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», в ходе которого ракетному обстрелу подвергся город Слунфе и авиабаза Хмеймим.

Как сообщало издание Al Masdar News, в апреле ВКС России нанесли больше авиаударов, чем за все предыдущие месяцы этого года. Это связано с тем, что в северо-западной части Сирии выросла активность боевиков из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

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