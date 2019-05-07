«Исламское государство» затаилось

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) больше не смогут организоваться для войны в Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в Иране убеждены в отсутствии возможностей у террористической группировки начать новую войну. «Однако тайные ячейки ИГ разбросаны по Сирии и региону», — добавил Зариф. По его словам, это является серьезным поводом для беспокойства.

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29 апреля ИГ опубликовало первые с 2014 года кадры с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади. На новом видео запечатлено, как аль-Багдади с изменившейся внешностью обсуждает с людьми, чьи лица размыты, войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор, об освобождении которого США объявили в конце марта текущего года.

ИГ в 2017 году существенно нарастило свою мощь в Афганистане после потери позиций в Ираке и Сирии. Спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов пояснил, что Москва первой забила тревогу из-за концентрации боевиков в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном афганских провинциях.

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