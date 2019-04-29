Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади. Об этом в Twitter сообщает организация SITE Intelligence Group, отслеживающая публикации джихадистов в сети.

Директор SITE Intelligence Group Рита Кац отмечает, что это первый с июля 2014 года случай, когда ИГ публикует кадры с аль-Багдади. Тогда лидер группировки был показан в ходе проповеди в иракском Мосуле, во время которой «Исламское государство» и было провозглашено им как всемирный халифат.

Кац также пишет, что на новом видео запечатлено, как аль-Багдади в «непринужденной обстановке» обсуждает с людьми, чьи лица размыты, войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор, об освобождении которого США объявили в конце марта текущего года. Указывается, что тем самым в ИГ дают понять, что запись беседы была сделана недавно.

Помимо этого, на кадрах видно, что борода аль-Багдади теперь рыжего цвета. Тем самым подтвердилась информация иракской газеты Al-Araby al-Jadeed, которая в марте написала, что лидер ИГ укоротил бороду и перекрасил ее. Тогда же сообщалось, что он потолстел.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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