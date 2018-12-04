США рассказали об испуганном и прячущемся главаре ИГ

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади жив и скрывается «где-то в пустыне у реки Евфрат». Об этом заявил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы Центрального командования Вооруженных сил США, передает The EurAsian Times.

Отвечая на вопрос, касающийся последней информации о главаре ИГ, он сказал, что аль-Багдади «очень напуганный человек, который спасается бегством». По его словам, 46-летний террорист не способен заниматься организацией новых вылазок ИГ, поскольку тратит все силы на пребывание в подполье.

«Просто замечу: пока ты беспокоишься по поводу того, удастся ли тебе уцелеть в следующий час, сложно плести заговор с целью совершения нападений в Детройте», — объяснил Маккензи.

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Как отмечает издание, судьба аль-Багдади и его местонахождение доподлинно неизвестны. По некоторым версиям, он страдает тяжелой формой рака, по другим — прикован к постели из-за травмы. В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

В августе источник в иракских силовых структурах сообщал, что аль-Багдади пережил клиническую смерть. По его словам, он получил ранения во время удара ВВС Ирака по месту встречи лидеров группировки в Сирии и «потерял способность исполнять свои обязанности». Через десять дней исламисткие медиа распространили аудиозапись, которая, как утверждается, содержит речь лидера ИГ, однако подтвердить подлинность записи не удалось.

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