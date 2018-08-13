В Ираке рассказали о клинической смерти лидера ИГ

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади пережил клиническую смерть. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщил источник в иракских силовых структурах, передает Al Sumaria.

По данным собеседника телеканала, ВВС Ирака еще в июне нанесли удар по месту встречи лидеров группировки в Сирии. В результате были убиты несколько главарей, остальные получили ранения. Источник отметил, что среди пострадавших оказался и аль-Багдади: он пережил клиническую смерть и «потерял способность исполнять свои обязанности». Никаких подтверждений и доказательств приведено не было.

В результате часть боевиков неиракского происхождения номинировала на место главы ИГ Абу Османа ат-Туниси. Это привело к острым разногласиям и беспрецедентному расколу мнений в рядах группировки, добавил собеседник.

В мае представитель иракского МВД сообщал, что аль-Багдади, вероятнее всего, скрывается в Сирии на подконтрольной боевикам территории в долине реки Евфрат — пустынной зоне на границе с Ираком.

Иракские СМИ нередко попадаются на публикации не соответствующих истине сообщений: об убийстве аль-Багдади при различных обстоятельствах сообщали со ссылками на «информированные источники» много раз, однако такие сообщения никогда не подтверждались.

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