Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц

Иракские хакеры из объединения Daeshgram атаковали сайт террористического издания Al-Naba и отредактировали его, используя логотип порносайта PornHub. Об этом сообщает Daily Mail.

Атаке подверглось издание сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». На передовицу они поместили изображение лидера организации Абу Бакра аль-Багдади в окружении полуголых девушек, страстно касающихся его.

На баннеры журнала был добавлен логотип сервиса PornHub. Сообщается, что сторонники ИГ пытались предупредить друг друга о подделке, но многие попались на обманную уловку хакеров.

Также кибергруппировка добавила при взломе сложный алгоритм, который отслеживает все загрузки журнала. Это было сделано для того, чтобы отследить потенциальных участников террористической группировки и заинтересованных в их деятельности.

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Члены Daeshgram остались очень довольны произведенным эффектом. «Наш фальшивый контент размещался не менее пяти сотен раз, и сторонники ИГ неоднократно делились постами. Участники, которые ожидали публикации еженедельного журнала, получили вместо него подделки», — сказали они.

Хакеры намерены продолжать свою операцию в сети: их целью является запугивание и запутывание террористов. По их словам, они хотят заставить джихадистов сомневаться друг в друге, особенно в интернете, где те чувствуют себя непобедимыми.

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