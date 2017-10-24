Хакеры атаковали российские СМИ

Агентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка» объявили о хакерской атаке на свои сервера.

«Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов», — говорится в сообщении «Фонтанки» в ее Telegram-канале.

В «Интерфаксе» заявили, что вирусная атака парализовала работу сайта, а также систему СПАРК — информационную базу, объединяющую данные компаний и бизнесменов, передает Rambler News Service (RNS). По данным на 17:35 мск ресурсы оставались недоступны.

Также перестал открываться сайт «Новой газеты» в Петербурге. Комментариев от представителей издания не поступало.

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Как заявили RNS в компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, «Интерфакс» и «Фонтанка» были атакованы вирусом-шифровальщиком. Сотрудники агентства говорят, что экран компьютеров блокируются примерно так же, как это было, когда объекты по в России и на Украине атаковал шифровальщик Petya.

Через вирусы-шифровальщики хакеры парализуют компьютеры и с помощью текста на экраны требуют выкуп. Вирус, заблокировавший «Интерфакс», требует заплатить за снятие блокировки с компьютера выкуп в 0,05 биткойна (283 доллара). Для этого пользователю предлагают зайти в браузер Tor.

Летом 2017 года шифровальщик Petya заразил компьютеры десятков предприятий в России и на Украине. Petya проникал в корпоративные сети посредством фишингового письма с вредоносной ссылкой. При активации ссылки вирус блокировал компьютер и требовал выкуп в размере 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему. Позднее специалисты выяснили, что хакеры не планировали восстанавливать доступ к зашифрованным данным, а намеревались их уничтожить.