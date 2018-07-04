Сын халифа ИГ напал на российских военных и умер

В Сирии убит сын главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади по имени Хузайфа аль-Бадри. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

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Авторы канала обратили внимание на опубликованное сообщение пропагандистов ИГ, в котором указано, что молодой человек погиб во время нападения в составе группы т.н. ингимаси на позиции сирийских и российских сил на одной из ТЭЦ в провинции Хомс.

2 июля иракские хакеры из объединения Daeshgram атаковали сайт террористического издания Al-Naba и отредактировали его, используя логотип порносайта PornHub. На передовицу они поместили изображение лидера организации Абу Бакра аль-Багдади в окружении полуголых девушек, страстно касающихся его.

7 мая иракская разведка сообщала, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Сирии на подконтрольной боевикам территории в долине реки Евфрат — пустынной зоне на границе с Ираком.

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