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Лидер ИГ подал голос впервые за год

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Исламистские медиа распространили аудиозапись, которая, как утверждается, содержит речь лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом пишет Reuters.

Запись длится 55 минут. В ней последователей ИГ призывают продолжать борьбу, несмотря на последние поражения, и совершать теракты в Европе. Мусульман также поздравляют с главным праздником года Ид аль-Адхой (Курбан-байрам) — праздником окончания хаджа.

Как отмечается, подтвердить подлинность записи не удалось, поэтому неизвестно, принадлежит ли голос аль-Багдади. В последний раз подобное сообщение, приписываемое лидеру ИГ, появлялось в сентябре 2017-го.

Ранее в августе источник в иракских силовых структурах сообщил, что аль-Багдади пережил клиническую смерть. По его данным, лидер ИГ получил серьезное ранение в результате авиаудара и «потерял способность исполнять свои обязанности», в результате в группировке начались острые разногласия.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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