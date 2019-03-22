Иракская газета сообщила о растолстевшем лидере ИГ с перекрашенной бородой

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность. Об этом пишет газета Al-Araby al-Jadeed, передает РИА Новости.

По данным издания, главарь боевиков укоротил бороду и перекрасил ее в рыжий цвет. Кроме того, из-за малоподвижного образа жизни в последние годы он страдает от избыточного веса. Отмечается также, что перемещается он преимущественно в обычных гражданских автомобилях или такси, а его охранники носят афганскую одежду, а не униформу ИГ.

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В настоящее время аль-Багдади якобы находится в Сирии, но не на территории Багуза — последнего оплота группировки в долине Евфрата, на который в последние недели ведется наступление. С сирийской территории он уже несколько раз пытался бежать в Ирак, однако ему это не удалось из-за действия международной коалиции во главе с США, а также иракского ополчения в приграничной зоне.

В конце февраля источники в разведке Ирака сообщали, что аль-Багдади может находиться на последних территориях в долине реки Евфрат, которые остаются под контролем террористов.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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