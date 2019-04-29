Родственники боевиков ИГ устроили протест в Берлине

Родители и родственники боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) устроили митинг у здания министерства иностранных дел в Берлине. Они требуют вернуть в Германию детей и жен участников группировки, передает RTL.

Участники протеста держат плакаты с фотографиями и именами детей, а также плакаты с надписями «Дети невиновны» и «Невинные немецкие дети погибнут, пока государство смотрит». Многие из протестующих — бабушки детей, рожденных и живущих в лагерях для жен и детей джихадистов.

Издание уточняет, что на данный момент в Сирии находится около 80 детей террористов с немецким гражданством. Всего из ФРГ за последние несколько лет уехали, чтобы присоединиться к ИГ, более 1050 человек. Около трети из них вернулись обратно в Германию. В ответ на запросы о возвращении их детей государственные ведомства сообщают, что не располагают такими возможностями.

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12 марта сообщалось, что Швеция отказалась принять из Сирии от 30 до 40 детей шведских подданных, присоединившихся к ИГ.

Ранее в марте сообщалось, что две французские бабушки подали в суд на государство за то, что оно не может вернуть на родину детей джихадисток, уехавших к террористам в Сирию и там умерших.

До этого Франция решила принять около 130 мужчин и женщин, подозреваемых в причастности к действиям ИГ. По прибытии они предстанут перед судом и могут попасть в тюрьму, если будут признаны виновными.

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