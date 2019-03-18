Террористы ИГ отправили в последний бой женщин и детей

Террористы из «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) отправили в бой за последний оплот в сирийской провинции Дейр-эз-Зор женщин и детей. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Джихадисты начали штурм позиций «Демократические силы Сирии» (ДСС) в Багузе под прикрытием около сотни женщин и детей.

Согласно некоторым данным, ДСС сдали позиции после того, как потеряли несколько бойцов в понедельник, 18 марта. По словам бойцов, они видели, что их атаковали женщины.

Как отмечает Al-Masdar, в ИГ женщины и дети ранее не участвовали в военных действиях.

«Демократические силы Сирии» ведут наступление на остатки ИГ близ Багуза. Глава пресс-центра ДСС Мустафа Бали сообщал, что джихадисты начали массово сдаваться: так, за сутки, по его словам, сложили оружие три тысячи исламистов.

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