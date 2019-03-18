В ИГ рассказали об убийстве европейского волонтера

Террористы из организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сообщили об убийстве итальянского добровольца. Об этом пишет Occi Della Guerra.

Лоренцо Орсетти погиб во время боев в городе Багуз провинции Дейр-эз-Зор. К фотографии тела мужчины джихадисты приложили фото его кредитной и страховой карт, отмечает портал. В министерстве иностранных дел Италии сообщили, что ведется расследование.

Орсетти воевал вместе с курдами из «Демократических сил Сирии» (ДСС). В феврале мужчина дал интервью итальянскому изданию Il Corriere Fiorentino. В нем он рассказал, что до того, как отправиться в Сирию, он 13 лет работал в ресторанном бизнесе.

«Демократические силы Сирии» ведут наступление на остатки ИГ близ Багуза. Глава пресс-центра ДСС Мустафа Бали сообщал, что джихадисты начали массово сдаваться: так, за сутки, по его словам, сложили оружие три тысячи исламистов.

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