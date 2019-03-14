Террористы притворились женщинами ради бегства и попали на видео

Twitter / sotiridi

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), переодетые в женщин. Ролик разместил в своем Twitter-аккаунте журналист-фрилансер Сотири Димпинуди (Sotiri Dimpinoudis) из Бельгии.

На кадрах видны мужчины, одетые в женские платья и паранджу, с ярким макияжем на лице.

По данным автора записи, террористы пытались таким образом сбежать от наступающих курдских бойцов из сирийского Багуза, последнего города в долине Евфрата, который частично контролируется боевиками ИГ.

Наступление на остатки ИГ близ Багуза ведут «Демократические силы Сирии» (ДСС). Глава пресс-центра ДСС Мустафа Бали сообщал, что джихадисты начали массово сдаваться: так, за сутки, по его словам, сложили оружие три тысячи исламистов.

Вместе с тем оставшиеся в лагере террористы оказывают ожесточенное сопротивление: они, в частности, предприняли две атаки с применением ракет, в результате которых погибли три бойца ДСС, и в целях обороны выкопали глубокие тоннели. Бали также заявлял, что большинство боевиков, отказавшихся сдаться, являются иностранцами.

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