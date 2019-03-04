Появилось видео из сожженного последнего оплота ИГ

ВВС международной коалиции во главе с США ударили по городу Багуз на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Кадры появились в Twitter.

В описании видео говорится о десятках сожженных трупов, найденных после удара по больнице.

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Как передает агентство SANA, число жертв среди местного населения, а также информация о разрушениях в настоящий момент устанавливаются. Предполагается, что во время удара использовались бомбы с белым фосфором.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что в сирийском городе Багуз нашли массовое захоронение с десятками человеческих останков. Братскую могилу обнаружили на территории, недавно захваченной у членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Багуз — последний город в долине Евфрата, который частично контролируется боевиками ИГ.

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