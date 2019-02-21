Найдена могила 3500 жертв террористов «Исламского государства»

В сирийской Ракке, которая называлась «столицей» запрещенной в России террористической организации «Исламское государстве», найдено самое массовое захоронение жертв боевиков. Об этом пишет Daily Mail.

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В братской могиле обнаружено более 3500 тел.

Местные жители утверждают, что некоторых погибших хоронили в оранжевых робах. В такую одежду исламисты одевали жертв перед публичными казнями.

Массовые захоронения жертв ИГ и ранее находили на территории Сирии и Ливии: в некоторых из них были обнаружены сотни трупов.

11 февраля заместитель генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления Владимир Воронков на выступлении перед Совбезом ООН рассказал, что у «Исламского государства» остались финансовые резервы в размере от 50 миллионов до 300 миллионов долларов и от 14 тысяч до 18 тысяч боевиков в Ираке и Сирии. При этом среди боевиков присутствует три тысячи иностранных террористов.