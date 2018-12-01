Помощник главаря ИГ попался курдам в Сирии

Представители курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили, что взяли в плен одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство Reuters.

Усама аль-Авейд, помощник лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади, ответственен за организацию более чем 40 терактов на территории Сирии. Кроме того, он отвечал за безопасность ИГ в Ракке, Дейр-эз-Зоре и других регионах. Его удалось поймать на прошлой неделе к востоку от Евфрата.

«Отряд разведки смог отследить местонахождение Усамы Увейда ас-Салиха 22 ноября в деревне ат-Таана провинции Дейр-эз-Зор и задержать его после того, как он попал в засаду», — приводит РИА Новости отчет представителей SDF о спецоперации.

Где находится сам глава ИГ, до сих пор неизвестно. В августе 2018 года исламистские медиа распространили аудиозапись его речи. Подтвердить, что это действительно Абу-Бакр аль-Багдади, не представляется возможным.

Ранее в августе источник в иракских силовых структурах сообщил, что аль-Багдади пережил клиническую смерть. По его данным, лидер ИГ получил серьезное ранение в результате авиаудара и «потерял способность исполнять свои обязанности», вследствие чего в группировке начались острые разногласия.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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