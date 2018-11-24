Россия обвинила США в союзничестве с ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) является союзником США в задаче смены политического режима в Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Госдепартамент на днях заявил, что ИГ пока не побеждена, и для того, чтобы победить ее, главным предварительным условием является смена режима в Сирии», — сказал он на встрече с главой португальского МИД Сантушем Силвой.

«Подтверждается моя догадка о том, что ИГ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима», — продолжил он, добавив, что главной целью Вашингтона является не победа над террористами, а смена режима в Сирии.

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17 ноября сообщалось, что при ударах международной коалиции во главе с США в Сирии погибло минимум 40 мирных жителей. 15 ноября стало известно о гибели в результате ударов американской коалиции по меньшей мере 17 мирных жителей деревни Бу-Бадран, расположенной в той же провинции. За день до этого союзники использовали кассетные бомбы для авиаудара по населенным пунктам Хаджин и Шааф в провинции Дейр-эз-Зор.

В мае министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские войска не покинут Сирию, пока ситуация в регионе не станет стабильной, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о почти полном разгроме «Исламского государства» в Сирии и скором уходе американских военных из страны.

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