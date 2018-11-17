Сирийские женщины и дети опять пали жертвами американской коалиции

В Сирии как минимум 40 мирных жителей погибли при ударах международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Авиаудар был нанесен по селению Аль-Бакаан, расположенному на юге провинции Дейр-эз-Зор. Большинство погибших — женщины и дети.

15 ноября сообщалось о гибели по меньшей мере 17 мирных жителей деревни Бу-Бадран, расположенной в той же провинции, в результате ударов американской коалиции. За день до этого союзники использовали кассетные бомбы для авиаудара по населенным пунктам Хаджин и Шааф в провинции Дейр-эз-Зор.

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В конце октября Министерство обороны России обвинило коалицию в использовании запрещенных международными конвенциями боеприпасов. Каких именно, представитель ведомства не уточнил.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. Правительственные войска, выступающие под предводительством президента страны Башара Асада, противостоят умеренной оппозиции и разнообразным исламским группировкам.

С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории страны. Аналогичные действия, но без санкции Дамаска ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция.

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