Коалиция США вновь убила мирных сирийцев

В Сирии мирные жители погибли при ударах международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По данным его источников, по меньшей мере 17 человек стали жертвами ударов по деревне Бу-Бадран на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Другие подробности произошедшего не приводятся.

14 ноября сообщалось, что коалиция нанесла удар кассетными бомбами по жилым районам сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Отмечалось, что пострадали жители населенных пунктов Хаджин и Шааф. За день до этого сообщалось о 60 пострадавших и погибших от бомбардировки в Шаафе.

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В Минобороны России в октябре заявляли, что коалиция США при авиаударах на восточном берегу Евфрата использует запрещенные международными конвенциями боеприпасы.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года наносит в Сирии удары по позициям террористов без официального разрешения Дамаска. ВКС России наносят удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го по просьбе сирийского правительства.

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