Коалиция США ударила по Сирии кассетными бомбами

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по жилым районам сирийской провинции Дейр-эз-Зор кассетными бомбами. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает агентство SANA.

По данным издания, пострадали жители населенных пунктов Хаджин и Шааф. Есть погибшие и раненые, но их число не уточняется.

Источники агентства уверены, что коалиция намеренно разбомбила дома мирных жителей под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

Накануне SANA передало о 60 погибших и пострадавших в результате нападения коалиции на Шааф.

16 октября руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что коалиция США и подконтрольные Пентагону курдские формирования имитируют борьбу с боевиками в регионе. По его словам, из-за бездействия проамериканских формирований террористы установили полный контроль над полосой вдоль восточного берега Евфрата протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

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