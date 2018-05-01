Пентагон рассказал о будущем американских военных в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские войска не покинут Сирию, пока ситуация в регионе не станет стабильной. Его слова передает Reuters.
«Чего мы не хотим, так это просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир. Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир», — заявил глава Пентагона.
По словам Мэттиса, США и их союзники находятся на пороге победы над ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) и не собираются покидать Сирию, пока страна находится в состоянии войны.
Он добавил, что Вашингтон поддерживает контакт со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии и сторонами конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее в апреле США уже заявляли о намерении усилить борьбу с ИГ в Сирии.
Это было связано с сообщениями о возросшей активности террористов в регионе. Об этом говорил представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон.
В марте американский президент Дональд Трамп сообщал о почти полном разгроме «Исламского государства» в Сирии и скором уходе американских военных из страны.