Пентагон рассказал о будущем американских военных в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские войска не покинут Сирию, пока ситуация в регионе не станет стабильной. Его слова передает Reuters.

«Чего мы не хотим, так это просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир. Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир», — заявил глава Пентагона.

По словам Мэттиса, США и их союзники находятся на пороге победы над ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) и не собираются покидать Сирию, пока страна находится в состоянии войны.

Он добавил, что Вашингтон поддерживает контакт со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии и сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

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Ранее в апреле США уже заявляли о намерении усилить борьбу с ИГ в Сирии.

Это было связано с сообщениями о возросшей активности террористов в регионе. Об этом говорил представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон.

В марте американский президент Дональд Трамп сообщал о почти полном разгроме «Исламского государства» в Сирии и скором уходе американских военных из страны.

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