В Ливии откопали тела десятков жертв ИГ

Власти Ливии заявили, что достали 34 тела из массового захоронения жертв террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Тела эфиопских христиан, казненных в 2015 году в районе города Сурт, достали из-под земли 23 декабря. О массовом захоронении стало известно в ходе расследования дела арестованных членов ИГ, говорится в сообщении, опубликованном отделом расследования уголовных преступлений Министерства внутренних дел страны.

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Тела будут отправлены в Эфиопию, как только будет завершено внутреннее расследование и оформлены необходимые для репатриации процедуры, предусмотренные международным правом.

Как отмечает агентство, сотни жителей Черной Африки — территории континента к югу от пустыни Сахара — за последние годы попали в Ливию по пути в Европу.

Боевики «Исламского государства» захватили Сурт — родной город свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи — в 2015 году. Ливийская армия при поддержке вооруженных сил США выбила оттуда террористов в конце 2016-го.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. Сегодня Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, на западе, в Триполи, — правительство национального согласия.

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