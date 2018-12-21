Дочь террориста раскрыла тайну взрыва самолета с пассажирами

Дочь бывшего палестинского террориста заявила, что у нее есть подтверждение тому, что за взрывом самолета над Британией в 1988 году стояла не Ливия, а Иран. Об этом пишет таблоид Mirror.

По словам Сахи Хрисат, дочери Марвана Хрисата, власти Ирана заплатили группе палестинских террористов, чтобы те организовали взрыв пассажирского самолета компании Pan American в 1988 году. Тогда, ровно 30 лет назад, жертвами теракта стали 270 человек, в основном — граждане США.

Отец Хрисат состоял в террористической ячейке под началом палестинского радикала Ахмада Джибриля и отвечал за изготовление бомб с пластичной взрывчаткой и высотомером, замаскированный под проигрыватель кассет — подобная бомба взорвалась в багажном отсеке авиалайнера и привела к смерти сотен людей.

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Хрисат утверждает, что у нее есть документы и записи отца, подтверждающие все обвинения: иранское правительство якобы передало Джибрилю миллионы фунтов за осуществление теракта. Мотивом была месть США за сбитый в том же году американскими военными пассажирский лайнер компании Iran Air, хотя американцы и утверждали, что это произошло по ошибке.

Официально организатором теракта над Локерби считается сотрудник ливийских спецслужб Абдельбасет Али Махмед Аль-Меграхи. Он был выдан Великобритании режимом Каддафи в 1999 году, осужден на пожизненное заключение, но в 2009 году его отпустили из-за того, что обнаружили у него рак. Он умер в 2012 году в своем доме в Триполи, так и не признав вину.

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