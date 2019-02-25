Сирийские женщины избавились от гнета ИГ и мужчин

На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Эль-Камышлы, контролируемого курдами, местные жительницы создали «женскую деревню» Джинвар, в которой ведут обособленный образ жизни вдали от мужчин. Об этом пишет The Guardian.

Сообщество Джинвар было организовано в ноябре прошлого года по инициативе местной курдской организации. Его цель — сформировать пространство, в котором женщины могут жить «без ограничений со стороны властных структур патриархата и капитализма».

На данный момент в коммуне проживают курдские и арабские женщины вместе с детьми, а также езидские семьи, в частности те, что пострадали в результате геноцида езидов, начавшегося в 2014 году после захвата северного Ирака террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России. Некоторые женщины присоединились к коммуне, чтобы избежать домашнего насилия.

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«При ИГ мы были "задушены", а теперь мы свободны. Раньше женщины оставались дома, не выходили из дома и не работали. В Джинваре я увидела, что женщины могут существовать самостоятельно», — рассказала одна из членов сообщества 35-летняя Барва Дарвиш.

Женщины сами возвели в Джинваре три десятка домов и проживают уже в 12 из них. Они организовали сельскохозяйственные угодья, обзавелись домашним скотом и хлебным производством. Кроме того, в деревне есть бассейн и образовательный центр, формируется собственная библиотека. Жительницы намерены также ввести обучение вождению и швейному делу.

Не исключено, что в соседнем городе Дэйр-эз-Зор появится вторая подобная деревня, так как существует опасность, что Джинвар может быть разрушен, в частности, из-за военного конфликта в Сирии.

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«Это мирное место, убежище от войны. Так как же мы можем привезти сюда оружие, если нам нужно защитить себя? Надеюсь, Джинвару никогда не придется с этим столкнуться», — отметил один из международных добровольцев, работающих в деревне.

Преследование езидов боевиками ИГ в 2014 году проявлялось в изгнании и массовых убийствах, а также похищении женщин. Около 50 тысяч представителей народа стали беженцами, еще несколько тысяч погибли.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011-м. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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