Массовое захоронение обезглавленных людей нашли в Сирии

Массовое захоронение с десятками человеческих останков нашли в сирийском городе Багуз, расположенном практически на границе с Ираком. Об этом сообщил один из командиров «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США, передает Reuters.

Как отмечается, братскую могилу обнаружили на территории, недавно захваченной у членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Они были убиты», — рассказал агентству Аднан Африн, добавив, что большую часть жертв обезглавили.

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Предполагается, что останки принадлежат людям из меньшинства езидов — народности курдской этнической группы. В то же время это еще необходимо подтвердить. Африн добавил, что большая часть жертв — женщины.

Багуз — последний город в долине Евфрата, который частично контролируется боевиками ИГ.

Ранее в феврале сообщалось, что в сирийской Ракке, которая называлась «столицей» «Исламского государства», найдено самое массовое захоронение жертв боевиков. В братской могиле обнаружили более 3500 тел.

Массовые захоронения и ранее находили на территории Сирии и Ливии: в некоторых из них были обнаружены сотни жертв ИГ.

Преследование езидов боевиками ИГ в 2014 году проявлялось в изгнании и массовых убийствах, а также похищении женщин. Около 50 тысяч представителей народа стали беженцами, еще несколько тысяч погибли.

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