В Ирландии обезглавили мумию крестоносца

Вандалы проникли в усыпальницу церкви Святого Михана в ирландском Дублине и украли голову 800-летней мумии, известной как «Крестоносец». Об этом сообщает газета The Irish Times.

Останки, якобы принадлежавшие участнику Крестового похода, предположительно, были осквернены в ночь на воскресенье, 24 февраля. Злоумышленники взломали стальную дверь крипты, зашли внутрь, открыли гроб и оторвали голову от тела. Также от рук вандалов пострадала 400-летние останки монахини и соседнее с ней захоронение. Нанесенный ими ущерб обнаружил экскурсовод, когда открывал гробницу утром в понедельник.

Архиепископ Дублина Дэвид Пирпойнт (David Pierpoint) был возмущен и шокирован вандализмом. «Эти личности не только осквернили священную усыпальницу, они уничтожили исторические мумии, которые содержались в церкви Святого Михана столетиями», — приводит издание его слова.

Церковь, основанную в 1095 году, закрыли для посещения на неопределенный срок. Неизвестно, когда крипта снова будет открыта для туристов. В последний раз ее закрывали в 1996 году, когда над телами усопших поглумились местные подростки — их сумели поймать охранники.

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