Китайцы разворовали гробницу под руководством секретаря компартии

Преступный синдикат сделал подкоп в древние гробницы в центральном Китае и похитил сотни артефактов. Об этом сообщает South China Morning Post.

В связи с этим расследованием полиция задержала 140 человек. Их подозревают в причастности к преступной схеме, работавшей по меньшей мере с 2013 года. Среди подозреваемых — члены 14 различных банд и секретарь местной ячейки коммунистической партии. Чиновник по фамилии Вон, предположительно, был главарем одной из преступных группировок. Полицейские обнаружили и конфисковали более 700 реликвий, украденных из гробниц.

Злоумышленники копали тоннель из подвала ресторана, находящегося неподалеку. Узкий лаз, прорытый на трехметровой глубине, позволял протиснуться в него только одному человеку. От входа до помещений исторических усыпальниц по нему требовалось пройти всего 10 метров.

Полиция заподозрила неладное в августе этого года, когда обнаружила, что реликвиями торгуют в ближайшей к гробницам деревне. Преступники не ограничивались близлежащими населенными пунктами — по обвинению в продаже и покупке краденых артефактов задержали людей сразу в нескольких провинциях Китая.

Некоторые части Иньсюй, известнейшего археологического объекта в провинции Хэнань, не вскрывались археологами и сохранялись в нетронутом состоянии тысячелетиями. Поэтому урон, который нанесли расхитители гробниц, сложно оценить: своим подкопом они повредили слои почвы, что может привести к дальнейшему разрушению и потере исторических ценностей.

Исторические развалины относятся к древнему государству Шан, существовавшему более 3000 лет назад. Находки в Иньсюй дали начало китайской археологии и имели огромное значение для истории Китая.

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