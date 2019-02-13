Тайные захоронения и 70 тел нашли в Мексике

В Мексике нашли почти 70 тел в тайных захоронениях. Об этом сообщили власти штата Колима, передает Associated Press.

Как отмечается, первоначально появилась информация о 19 найденных останках, однако затем по соседству были захоронены еще 50 тел. По данным прокуратуры штата, в общине Санта-Роза в муниципалитете Текоман в общей сложности на настоящий момент обнаружили 49 могил.

Некоторые тела, судя по всему, были захоронены по меньшей мере пять лет назад. Жертв пытаются идентифицировать с помощью генетической экспертизы.

По данным Национального института статистики Мексики, в Колиме в 2017 году был зафиксирован самый высокий уровень убийств в стране — 113 на 100 тысяч жителей.

В сентябре 2018-го сообщалось, что массовое захоронение с останками по меньшей мере 166 человек обнаружили в штате Веракрус, расположенном на побережье Мексиканского залива.

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