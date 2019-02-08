В Сирии обнаружили массовое захоронение жертв ИГ

На окраине города Эль-Маядин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор обнаружили тела нескольких десятков сирийцев, убитых террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщило агентство SANA.

Как сообщил агентству глава полицейского управления провинции генерал Низар Хасан, в этом месте, рядом со средневековой крепостью Эр-Рахба, два года назад находился лагерь боевиков ИГ. Там обнаружили подземные укрытия и туннели, а также мастерскую, где производились снаряды.

В лагере террористы держали пленных. Однако они не стали брать их с собой, когда отступали. «Все пленники были казнены террористами перед освобождением сирийской армии этого региона», — сказал генерал журналистам.

Массовые захоронения жертв ИГ и ранее находили на территории Сирии и Ливии: в некоторых из них были обнаружены сотни трупов.

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