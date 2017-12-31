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Массовые захоронения жертв ИГ обнаружили в Ракке

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Два массовых захоронения жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) обнаружили на западе сирийской провинции Ракка. Видео с места раскопок публикует Ruptly.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник, человеческие останки обнаружили на окраинах поселка Аль-Вави местные жители, которые вернулись в свои дома после того, как населенный пункт был освобожден от террористов правительственными войсками. Из одного захоронения уже были извлечены останки 115 погибших, раскопки второго продолжаются.

В настоящее время эксперты пытаются установить личности убитых. Отмечается, что среди них есть как военные, так и мирные жители. Все останки перевезены в местное учреждение судебно-медицинской экспертизы для расследования и опознания.

По данным AMN, найденные останки могли принадлежать в том числе сирийским солдатам, казненным боевиками ИГ в районе аэропорта Табка. Как отмечает Telegram-канал WarJournal, в 2014 году, когда за аэропорт шли бои, его гарнизон составлял около 700 человек.

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