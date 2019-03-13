Раскрыт быт боевиков в последнем оплоте ИГ

Издание Ruposters сделало подборку публикаций в социальных сетях и скриншотов мессенджеров боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), окруженных в палаточном городке в окрестностях сирийского поселения Багуз. Это последний в долине реки Евфрат оплот отказавшихся сложить оружие исламистов, также под контролем террористов остаются земли в пустынной части Сирии, следует из карты боевых действий на территории республики.

В одном из февральских постов говорится, что палаточный городок круглосуточно обстреливается как из стрелкового оружия, так и из минометов и артиллерии. По ночам лагерь атаковала «летающая батарея» — самолет ВВС США типа AC-130, вооруженный авиапушками и крупнокалиберными орудиями. «Каждую ночь вот так спать не дает», — жалуются боевики.

По словам другого террориста, обитателям лагеря сложно даже сходить в туалет, поскольку за ними следят вражеские снайперы и пулеметчики, занявшие почти все дома в самом Багузе.

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Все очевидцы жалуются на голод и нехватку продовольствия. Там сообщают о ежедневном росте цен на продукты: один поход за провизией на местный базар может обойтись в 100 долларов. Завезенную во время гуманитарной паузы еду быстро разобрали боевики иракского происхождения и стали продавать ее остальным по завышенным ценам. Также сообщается, что из-за обстрелов трудно подобраться к реке за водой, поэтому многие страдают и умирают от обезвоживания.

Наступление на остатки ИГ близ Багуза ведут «Демократические силы Сирии» (ДСС), основу которых составляют бойцы-курды. Глава пресс-центра ДСС Мустафа Бали писал в Twitter 12 марта, что джихадисты начали массово сдаваться: так, за сутки, по его словам, сложили оружие три тысячи исламистов.

Вместе с тем оставшиеся в лагере террористы оказывают ожесточенное сопротивление: они, в частности, предприняли две атаки с применением ракет, в результате которых погибли три бойца ДСС, и в целях обороны выкопали глубокие тоннели. Бали также заявлял, что большинство боевиков, отказавшихся сдаться, являются иностранцами.

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