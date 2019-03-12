Швеция временно отказалась от детей из ИГ

Швеция пока не видит возможности принять у себя детей подданных королевства, присоединившихся к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом написали в статье для Dagens Nyheter глава МВД страны Микаэль Дамберг и министр юстиции Морган Юханссон.

Речь идет о 30-40 несовершеннолетних, которые имеют гражданство страны и находятся в лагере аль-Хол в Сирии, передает ТАСС. Министры указывают, что вопрос таких детей — крайне важен, однако из-за ситуации с безопасностью на месте представители страны действовать не могут.

«Это очень сложно, как с учетом уровня безопасности в регионе, так и с юридической точки зрения. Поскольку в этой зоне конфликта шведские власти не могут действовать так, как они действуют в обычных случаях», — пояснил в статье Дамберг. В то же время в случае обращения граждан в представительства страны, те будут оказывать консульскую помощь.

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Министры пишут, что проблемы связаны в том числе с документами: у детей зачастую нет ни паспортов, ни свидетельств о рождении. В итоге власти должны установить их родителей и родных, а также связь со Швецией, при этом они не имеют права забирать несовершеннолетних у родителей без изучения всех обстоятельств.

Как отмечается, в настоящее время в Швеции активно обсуждается вопрос о подходе к лицам, которые желают вернуться в страну после участия в боях на стороне ИГ. 7 марта Дамберг в этой связи обсуждал с коллегами из других стран Европы предложение создать специальный трибунал на Ближнем Востоке, который будет судить членов «Исламского государства» за военные преступления.

Ранее в марте сообщалось, что две французские бабушки подали в суд на государство за то, что оно не может вернуть на родину детей джихадисток, уехавших к террористам в Сирию и там умерших.

До этого Франция решила принять около 130 мужчин и женщин, подозреваемых в причастности к действиям ИГ. По прибытии они предстанут перед судом и могут попасть в тюрьму, если будут признаны виновными.

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