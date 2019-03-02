Похищенного на Ближнем Востоке ребенка россиянки спасли

Несовершеннолетнего сына россиянки, похищенного из лагеря на Ближнем Востоке, спасли. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как рассказал Кадыров, жительница Дагестана Нурьяна Ибрагимова через социальные сети попросила его помочь найти и спасти ее сына Хасана, которого неизвестные похитили из лагеря.

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На данный момент мальчика доставили в безопасное место в одном из государств в зоне военного конфликта. Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в ближайшее время вылетит туда, чтобы решить юридические вопросы и доставить ребенка домой.

«Двух мнений быть не может: дети не виноваты в том, что их вывезли в Сирию или Ирак и, тем более, что там родились!», — заключил Кадыров.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин рассказал, что на территории Сирии воюет около девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР. Из-за этого за последние несколько лет на территорию ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) из России было вывезено более тысячи женщин и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы.

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