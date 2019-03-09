Мир
 
Последние новости
В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину
Названо место похорон Владимира Этуша 
Гвардиола собрался в «Ювентус»
Российский чиновник объяснил низкие зарплаты врачей и учителей ленью
В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок
Определен вес Млечного Пути
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Российская чиновница отказалась от подаренного Porsche
Россиянин поел масленичных блинов и умер
Новости партнеров

Умер третий ребенок бежавшей в Сирию британки

Перейти в «Мою Ленту»
Шамима Бегум, Хадижа Султана, Амира Абаз в день побега на территорию Сирии

В Сирии умер третий ребенок Шамимы Бегум, которая в 2015 году в возрасте 15 лет бежала из Лондона, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и выйти замуж за террориста. Об этом сообщает New York Times.

Девушка была выдана замуж вскоре после ее побега в 2015 году. Позже она стала матерью троих детей. Двое старших умерли от болезней и голода на территории, занятой джихадистами.

Позже Бегум, уже будучи беременна третьим ребенком, бежала с этой территории и сдалась представителям курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), которые отправили женщину в лагерь для интернированных лиц. Оттуда британка обратилась к властям своей страны с просьбой дать ей возможность вернуться в Великобританию, но получила отказ.

Отказали британские власти и родственникам Бегум, которые просили помочь им забрать новорожденного ребенка Шамимы, который, по законам Великобритании, при рождении автоматически получил британское гражданство. По сообщениям СМИ, мальчик умер 8 марта от пневмонии. После его похорон Шамима Бегум вернулась на территорию лагеря для интернированных. Отец ребенка Бегум, гражданин Нидерландов, находится в сирийской тюрьме по обвинению в участии в боевых действиях на стороне террористов.

Шамима Бегун и ее соученицы по лондонской школе Bethnal Green Academy — Амира Абаз и Хадижа Султана — совершили побег в Сирию на территорию, занятую ИГ в декабре 2014 года. Родственникам девушки сообщили, что вышли замуж по исламским обычаям за членов террористической группировки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Child of Shamima Begum, ISIS Teenager Trying to Return to Britain, Dies in Syria
Массовое захоронение обезглавленных людей нашли в Сирии
Сбежавшим британским школьницам подобрали женихов в ИГ
Другие материалы рубрики
Мир00:0225 февраля

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
12:34Сегодня

Северную Корею уличили в подготовке к запуску ракеты

15:36Сегодня

В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину

05:23Сегодня

США пригрозили Турции «серьезными последствиями» из-за комплексов С-400

Мир00:01 4 марта
Владимир Путин и Синдзо Абэ

«Отдадите Курилы — получите изоляцию»

Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
05:18Сегодня

Опубликована карта сокровищ Третьего рейха

08:59 8 марта

В США назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи

02:39Сегодня

Самый разыскиваемый американский убийца арестован

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
01:03Сегодня

В Чехии сравнили российскую угрозу с терроризмом

10:51 7 марта

Австралийцев поймали в аэропорту с двумя рюкзаками метамфетамина

00:44Сегодня

В Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

Россия
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
«Все делалось на моих глазах — с нуля и в сжатый срок»
Он создал электронную очередь в детсады и верит во всесилие российских технологий
«Муж перецеловал почти 250 армян!»
 
Массовая драка со стрельбой и поножовщиной произошла в Москве
Российская чиновница отказалась от подаренного Porsche
Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены
Подросток умер после посещения зубного врача
Все материалы
Мир
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Северную Корею уличили в подготовке к запуску ракеты
США пригрозили Турции «серьезными последствиями» из-за комплексов С-400
Опубликована карта сокровищ Третьего рейха
Самый разыскиваемый американский убийца арестован
В Чехии сравнили российскую угрозу с терроризмом
В Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан
Все материалы
Бывший СССР
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
Украинские националисты хотели убивать россиян. Они готовились к этому в Абхазии и Чечне
В Киеве рассказали о поражении в борьбе с коррупцией
Порошенко заподозрили в желании сбежать из страны
Юлия Тимошенко призвала идти на выборы в трех парах очков из-за Юрия Тимошенко
Тимошенко пригрозила тюрьмой Порошенко
Все материалы
Экономика
Дурные деньги
Марихуана поднимет экономику Европы. Она поможет развитию технологий и принесет миллиарды
В Италии ввели безусловный доход
В активном поиске
США и Европа нашли способ заманить лучших специалистов. России есть чему поучиться
Непритязательность женщин оказалась доминирующим фактором для приема на работу
Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда
«Газпром» отреагировал на мат топ-менеджера из-за пропавшего газопровода
Поход в магазин в Германии оказался дешевле российского
Все материалы
Силовые структуры
Царица воров
Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
Осторожно! Токсично!
Как коррупция разъедает фармацевтическую отрасль
Раскрыты детали уголовного дела против скандального экс-замглавы «Росгеологии»
Задержан уволенный со скандалом топ-менеджер «Росгеологии»
Арестован обвиняемый в убийстве женщины-следователя
МВД России записало шарпея в собаки-убийцы
Шабтай Калманович (слева) и глава ювелирной фирмы «Лукас» Карл Шахнис«Был хитрым — из тех, кто свое не упустит»
Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной
Все материалы
Наука и техника
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»
Скоро США перестанут зависеть от России в космосе
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Рогозин и Маск обменялись любезностями
Определен вес Млечного Пути
В России подготовили замену зарубежным авиационным двигателям
Спуск космического корабля Crew Dragon в океан попал на видео
Все материалы
Спорт
«Так меня сделали изгоем»
Он вывел сборную СССР на чемпионат мира, но решил бороться за правду и стал врагом народа
Главу российского биатлона призвали уйти с позором
Макгрегора послали в церковь за нападение на автобус с бойцами UFC
Тренер закрутил роман с женой игрока и поплатился
Марадона признал еще троих детей
Российский боец UFC пожаловалась на травлю из-за желания уехать в США
СКА посвятил женщинам победу над «Спартаком»
Все материалы
Культура
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
Неравный брак
Запретная любовь и проблемы мигрантов в лучших иностранных романах года
Последний из старейшин
Каким мы запомним Владимира Этуша
Умер актер Ян-Майкл Винсент
Секс, ложь и роботы
Вампиры, полиамория и конец света — главные сериалы месяца
Российские пилоты нарисовали в небе звезду в честь Капитана Марвел
Чернокожего гея-актера обвинили в лжесвидетельстве
Все материалы
Интернет и СМИ
PHOTO: SIPA PRESS/EAST NEWS (L-R)Stefano Gabbana, Carine Roitfeld (Vogue France), Christian Audigier and Eva Herzigova at the 51th birthday party of Christian Audigie at the VIP Room in Cannes. Cannes, FRANCE -21/05/2009/0905221610Королева порношика
Хрупкая женщина с русскими корнями ворвалась в мир моды и перевернула его
Шнурова упрекнули в ненависти к женщинам после развода
Названа причина отключения электричества в Венесуэле
Бессменный ведущий американской «Своей игры» объявил о смертельной болезни
Вторжение мужчин с цветами в российское фем-кафе раскололо соцсети
Первый канал вербовал подростков в наркокурьеры ради репортажа
Глава Apple подыграл Трампу
Все материалы
Ценности
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Март-объект
Как потратиться на женский праздник и не пожалеть об этом
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Дженнифер Лопес попозировала на камеру в белье ради бизнеса
Положение обязывает
Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Раскрыта важность внешнего вида при устройстве на работу
Легендарный бренд перестанет выпускать модную одежду
Все материалы
Путешествия
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
В России запретили хостелы в жилых домах
Жилья для туристов станет меньше. И оно будет дороже
Пассажира сняли с рейса за мольбы об авиакатастрофе
Пассажирка умерла на борту самолета из-за халатности экипажа
Спасение пассажиров после падения самолета в море попало на видео
На Чукотке самолет с пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы
Все материалы
Из жизни
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»
Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Грузовик перевернулся и залил пивом автостраду
«Мисс юная Вселенная» умерла в юности
Мужчина поэкспериментировал с ядами на коллегах и получил пожизненное
У откусивших ребенку руку собак нашлись десятки тысяч защитников
Все материалы
Женева-2019: концепт-кары
Машины из будущего на женевском автосалоне
Женева-2019: суперкары
Самые быстрые и громкие (в прямом смысле слова) новинки самого важного автосалона года
Главные автомобили Женевского моторшоу
Серийные новинки самого важного автосалона года
Женева-2019
Прямой репортаж с Женевского автосалона: день первый
Покупатель самого дорогого Bugatti получит автомобиль только через 2,5 года
Hyundai показал, какой будет новая Sonata
Toyota привезет в Россию 22 новых «Супры»
Все материалы
Дом
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
«Если еще раз сюда придешь, мы позвоним в полицию»
Россиянке повезло найти бесплатное жилье. Но хозяева обвинили ее в воровстве
Деловые такие
Жилье в дорогих новостройках резко подешевело. И это еще не конец
Названы лучшие города России для заработка на жилье
Жилье в Крыму рекордно подорожало
Российского актера обманом лишили квартиры и выставили на улицу
«Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной»
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Все материалы