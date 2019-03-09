Умер третий ребенок бежавшей в Сирию британки

В Сирии умер третий ребенок Шамимы Бегум, которая в 2015 году в возрасте 15 лет бежала из Лондона, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и выйти замуж за террориста. Об этом сообщает New York Times.

Девушка была выдана замуж вскоре после ее побега в 2015 году. Позже она стала матерью троих детей. Двое старших умерли от болезней и голода на территории, занятой джихадистами.

Позже Бегум, уже будучи беременна третьим ребенком, бежала с этой территории и сдалась представителям курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС), которые отправили женщину в лагерь для интернированных лиц. Оттуда британка обратилась к властям своей страны с просьбой дать ей возможность вернуться в Великобританию, но получила отказ.

Отказали британские власти и родственникам Бегум, которые просили помочь им забрать новорожденного ребенка Шамимы, который, по законам Великобритании, при рождении автоматически получил британское гражданство. По сообщениям СМИ, мальчик умер 8 марта от пневмонии. После его похорон Шамима Бегум вернулась на территорию лагеря для интернированных. Отец ребенка Бегум, гражданин Нидерландов, находится в сирийской тюрьме по обвинению в участии в боевых действиях на стороне террористов.

Шамима Бегун и ее соученицы по лондонской школе Bethnal Green Academy — Амира Абаз и Хадижа Султана — совершили побег в Сирию на территорию, занятую ИГ в декабре 2014 года. Родственникам девушки сообщили, что вышли замуж по исламским обычаям за членов террористической группировки.

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