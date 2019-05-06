Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день

Боевики в Сирии утром и вечером 6 мая обстреляли авиабазу Хмеймим, где дислоцирована российская военная группировка. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает РИА Новости.
По его словам, в обеих атаках боевики применили реактивные системы залпового огня, выпустив в общей сложности 36 снарядов. Все обстрелы удалось отразить, инфраструктура базы и военнослужащие не пострадали.
Купчишин добавил, что все точки запуска ракет были обнаружены и подавлены Воздушно-космическими силами (ВКС) России и сирийской артиллерией.
Хмеймим подвергся обстрелам 2 мая, тогда все атаки также были отражены.
Незадолго до этого стало известно, что российская авиация нанесла массированный удар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Ливанское издание Al Masdar News отмечало, что в апреле ВКС России активизировались и нанесли больше ударов в Сирии, чем за все предыдущие месяцы текущего года.