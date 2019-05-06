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Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день

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Авиабаза Хмеймим

Боевики в Сирии утром и вечером 6 мая обстреляли авиабазу Хмеймим, где дислоцирована российская военная группировка. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает РИА Новости.

По его словам, в обеих атаках боевики применили реактивные системы залпового огня, выпустив в общей сложности 36 снарядов. Все обстрелы удалось отразить, инфраструктура базы и военнослужащие не пострадали.

Купчишин добавил, что все точки запуска ракет были обнаружены и подавлены Воздушно-космическими силами (ВКС) России и сирийской артиллерией.

Хмеймим подвергся обстрелам 2 мая, тогда все атаки также были отражены.

Незадолго до этого стало известно, что российская авиация нанесла массированный удар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Ливанское издание Al Masdar News отмечало, что в апреле ВКС России активизировались и нанесли больше ударов в Сирии, чем за все предыдущие месяцы текущего года.

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