Российские военные нашли склад боеприпасов и танк по карте сирийских боевиков

Российские военные обнаружили танк и склад оружия боевиков исламистской группировки «Джейш аль-Ислам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военной полиции.

По его словам, к российскому патрулю обратился местный житель, который рассказал об обрушении здания. Во время осмотра военные нашли туннель, в котором остался аэрофотоснимок с отмеченными на нем позициями боевиков.

В одном из мест военная полиция обнаружила танк Т-62, у которого сохранилась рабочая артиллерийская часть и боекомплект. Кроме того, на позиции «Джейш аль-Ислам» был найден схрон боеприпасов. Отмечается, что танк будет передан сирийской стороне для восстановления, а содержимое схрона — постепенно уничтожено.

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В марте 2018-го «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского самолета Ан-26 вблизи авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Алеппо. На борту находились 39 человек.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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